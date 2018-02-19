Пенсионерку-процентщицу задушили в Башкирии, подозреваемый задержан

По версии следствия, 25-летний житель Белорецка 3 февраля пришел в дом к 75-летней местной жительнице, которая предоставляла знакомым деньги в долг под проценты, и, получив отказ, задушил ее.

С места преступления убийца сбежал и скрылся за пределами территории РФ. В результате оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками полиции место нахождения преступника было установлено, и 18 февраля он был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).