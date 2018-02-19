Пенсионерку-процентщицу задушили в Башкирии, подозреваемый задержан
Уфа. 19 февраля.
Уфа. 19 февраля.
По версии следствия, 25-летний житель Белорецка 3 февраля пришел в дом к 75-летней местной жительнице, которая предоставляла знакомым деньги в долг под проценты, и, получив отказ, задушил ее.
С места преступления убийца сбежал и скрылся за пределами территории РФ. В результате
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Вину в совершении преступления он не признал.
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