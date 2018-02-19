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11:39 (мск), источник: Интерфакс

Пенсионерку-процентщицу задушили в Башкирии, подозреваемый задержан

Уфа. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве башкирской пенсионерки, занимавшейся ростовщичеством, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии в понедельник.

По версии следствия, 25-летний житель Белорецка 3 февраля пришел в дом к 75-летней местной жительнице, которая предоставляла знакомым деньги в долг под проценты, и, получив отказ, задушил ее.

С места преступления убийца сбежал и скрылся за пределами территории РФ. В результате оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками полиции место нахождения преступника было установлено, и 18 февраля он был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вину в совершении преступления он не признал.

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