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12:00 (мск), источник: Om1.ru

Мошенники поменяли пенсию омича на билеты «Банка приколов»

Пенсионера ввели в заблуждение информацией о новой реформе.

Накануне в отдел полиции № 11 обратился 79-летний омич, проживающий в Центральном округе. Мужчина сообщил что его обманули мошенники.

Оперативный дежурный установил, что пенсионер в обеденное время возвращался домой из магазина. На улице к нему подошла незнакомка и представилась работницей пенсионного фонда. Она заявила потерпевшему, что недавно он получил пенсию, но старыми купюрами, которые уже вышли из оборота. После, мошенница начала рассказ о некой денежной реформе и сказала, что готова заменить его сбережения. Пенсионер поверил и поменял 25 000 рублей на «новые деньги». Позже оказалось, что ему подсунули билеты «Банка приколов».

Сейчас сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Приметы подозреваемой: женщина 50−55 лет, смуглая кожа, плотное телосложение. На ней было бежевое пальто с капюшоном, светлая шапка и светлые штаны.

Если вы располагаете важной для следствия информацией, сообщите в полицию по телефонам: 61−04−04, 79−24−02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, что подобный случай произошел в начале февраля. Тогда мошенница пришла в квартиру пенсионерки. Она также рассказывала о некой денежной реформе, а потом поменяла настоящие деньги на билеты «Банка приколов».

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