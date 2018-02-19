В Красной Поляне мужчина украл из отеля сноуборд

В отдел полиции поселка Красная Поляна позвонил управляющий отелем и рассказал о краже сноуборда. Полицейские установили, что злоумышленник воспользовался тем, что дверь на склад, где хранятся лыжи и сноуборды, не заперта. Сумма ущерба составила почти 25 тыс. рублей.

Очевидцев опросили, на подозреваемого составили ориентировку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент кражи. Личность и местонахождение злоумышленника установили. Им оказался 28-летний местный житель, его задержали у него дома. Оказалось, что мужчина раньше украл еще один сноуборд за 20 тыс. рублей.