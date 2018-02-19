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13:04 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском осуждены «черные риелторы», присвоившие 9 квартир

Волжский городской суд признал жителей Волгограда Дмитрия Кочетова и Сергея Голубинцева виновными в совершении девяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Оба они относятся к так называемым «черным риелторам».

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, установлено, что Кочетов и Голубинцев, действуя от имени некой фирмы «Лидер», предлагали гражданам оформить займы под залог их квартир. Однако на самом деле заключали сделку купли-продажи квартир, оформляя право собственности на себя либо подставных лиц. Займы выдавались на сумму от 70 до 300 тысяч рублей, в то время как квартиры стоили от 1,2 до 2,5 млн рублей.

Всего Голубинцев и Кочетов получили право собственности на 9 квартир волжан общей стоимостью 17 млн 350 тыс. рублей. Мало того, обманутые жертвы, пока обман не становился очевидным, продолжали погашать взятый ими заём. Большинство из них были выселены из собственных квартир.

Кочетов не пощадил даже собственную сестру. Подделав доверенность от её имени, он продал квартиру сестры за 4 млн рублей.

В ходе предварительного расследования и в суде Кочетов и Голубинцев вину не признали, пояснив, что действовали как риелторы и помогали гражданам продать квартиры и что их просто оговорили. Заявили, что все потерпевшие их оговаривают.

Лишь в ходе прений сторон Кочетов заявил о признании вины, однако отказался давать показания об обстоятельствах совершения преступлений.

Волжский городской суд приговорил Кочетова к 5 годам лишения свободы, Голубинцева — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказания сообщники будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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