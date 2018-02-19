В Краснодаре задержали криминального авторитета «Гули»

Задержание произошло 16 февраля в Краснодаре. Тимур Капба, освободившийся в октябре 2017 года из тюрьмы «Владимирский централ», был обязан отмечаться в областном надзорном органе ФСИН по месту своего освобождения. При этом правоохранительными органами было установлено, что вместо регулярных явок «Гули» по поддельным документам выезжал в Европу и Турцию.