В Краснодаре задержали криминального авторитета «Гули»

Задержание произошло 16 февраля в Краснодаре. Тимур Капба, освободившийся в октябре 2017 года из тюрьмы «Владимирский централ», был обязан отмечаться в областном надзорном органе ФСИН по месту своего освобождения. При этом правоохранительными органами было установлено, что вместо регулярных явок «Гули» по поддельным документам выезжал в Европу и Турцию.
Задержание криминального авторитета связано расследованием преступления, связанного с нарушением государственной границы. В настоящее время Капба приговорен к административному аресту сроком 15 суток, по затем ему будет предъявлено новое уголовное обвинение, пишет РБК.
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