В Терновском районе должник по алиментам спрятался от приставов в сарае

Сотрудники службы судебных приставов по Борисоглебскому и Терновскому району задержали 45-летнего должника по алиментам. Мужчина прятался в сарае у знакомой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший судебный пристав Сергей Обухов в понедельник, 19 февраля.

Мужчина задолжал на содержание двух несовершеннолетних детей более 300 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). В случае невыплаты суммы терновцу грозит до 1 года лишения свободы.