В Терновском районе должник по алиментам спрятался от приставов в сарае
Мужчина задолжал более 300 тыс рублей.
Мужчина задолжал более 300 тыс рублей.
Сотрудники службы судебных приставов по Борисоглебскому и Терновскому району задержали 45-летнего должника по алиментам. Мужчина прятался в сарае у знакомой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший судебный пристав Сергей Обухов в понедельник, 19 февраля.
Мужчина задолжал на содержание двух несовершеннолетних детей более 300 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). В случае невыплаты суммы терновцу грозит до 1 года лишения свободы.
Всего по Терновскому району зарегистрировано 117 должников по алиментам.
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