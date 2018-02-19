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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Терновском районе должник по алиментам спрятался от приставов в сарае

Мужчина задолжал более 300 тыс рублей.

Сотрудники службы судебных приставов по Борисоглебскому и Терновскому району задержали 45-летнего должника по алиментам. Мужчина прятался в сарае у знакомой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший судебный пристав Сергей Обухов в понедельник, 19 февраля.

Мужчина задолжал на содержание двух несовершеннолетних детей более 300 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). В случае невыплаты суммы терновцу грозит до 1 года лишения свободы.

Всего по Терновскому району зарегистрировано 117 должников по алиментам.

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