В Алматы арестован кыргызский депутат, задержанный в ходе спецоперации
Районным судом Алматы санкционирован арест 17 человек, задержанных в ходе спецоперации
Районным судом Алматы санкционирован арест 17 человек, задержанных в ходе спецоперации
«Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении У. Мурадилова, Ч. Абакирова. Д. и Асылбек уулу, которые подозреваются в совершении экономической контрабанды в составе преступной группы, а также в участии в транснациональной преступной организации», — сообщили в
Всего районным судом города были арестованы 17 человек: 14 казахстанцев и трое вышеуказаных граждан Кыргызстана.
15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и
Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком».
13 из них являются сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. Ранее сообщалось, что 16 человек были арестованы в ЮКО.
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