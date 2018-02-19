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19 февраля, источник: Zakon.kz

В Алматы арестован кыргызский депутат, задержанный в ходе спецоперации

Районным судом Алматы санкционирован арест 17 человек, задержанных в ходе спецоперации 15—16 февраля, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении У. Мурадилова, Ч. Абакирова. Д. и Асылбек уулу, которые подозреваются в совершении экономической контрабанды в составе преступной группы, а также в участии в транснациональной преступной организации», — сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Всего районным судом города были арестованы 17 человек: 14 казахстанцев и трое вышеуказаных граждан Кыргызстана.

15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана.

Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком».

13 из них являются сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. Ранее сообщалось, что 16 человек были арестованы в ЮКО.

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