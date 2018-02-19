Прокуратура предупредила воронежцев об очередном мошенничестве
Пенсионерам обещают компенсации за лекарства.
Пенсионерам обещают компенсации за лекарства.
Прокуратура напомнила воронежцам об очередном виде мошенничества в понедельник, 19 февраля. Пенсионерам предлагают якобы компенсацию за лекарства, но только после перевода «в качестве страховки» некоторой суммы денег.
Так, в дверь квартиры 82-летнего пенсионера в Коминтерновском районе позвонили неизвестные. Они сообщили, что дедушке «по решению суда в Москве положены выплаты через Центральный Банк России в виде компенсации затраченных на лекарства средств», но деньги можно было получить только после перевода 28 тыс. рублей. Пенсионер условия не выполнил, но только потому, что таких денег у него не было.
На основании материалов прокуратуры района полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Ведется следствие.
Прокуратура напомнила, что Центральный Банк РФ не производит никакие выплаты компенсаций, равно как и не принимает решений о выплатах.
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