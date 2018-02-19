Прокуратура предупредила воронежцев об очередном мошенничестве

Так, в дверь квартиры 82-летнего пенсионера в Коминтерновском районе позвонили неизвестные. Они сообщили, что дедушке «по решению суда в Москве положены выплаты через Центральный Банк России в виде компенсации затраченных на лекарства средств», но деньги можно было получить только после перевода 28 тыс. рублей. Пенсионер условия не выполнил, но только потому, что таких денег у него не было.