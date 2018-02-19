«Мера наказания меня огорошила» — Бишимбаев о заявлении прокуроров
Куандык Бишимбаев ответил на заявление прокуроров, которые запросили для
Куандык Бишимбаев ответил на заявление прокуроров, которые запросили для
«Конечно, мера наказания, предусмотренная мне обвинением, меня огорошила. Я не могу с ней никак согласиться. Моя позиция основана только на одном: я не могу признавать себя виновным в тех деяниях, которые я не совершал. Считаю, что представленные сегодня доказательства и вообще в течение всего судебного заседания, никаким образом не доказывают, что в тех деяниях, в которых признаются сидящие на скамье подсудимых люди, я
Отметим, 19 февраля в ходе прений сторон гособвинение предложило суду признать виновным Куандыка Бишимбаева в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 4 статьи 189, частью 4 статьи 366 Уголовного кодекса.
«Окончательно определить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в учреждении
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