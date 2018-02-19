«Мера наказания меня огорошила» — Бишимбаев о заявлении прокуроров

«Конечно, мера наказания, предусмотренная мне обвинением, меня огорошила. Я не могу с ней никак согласиться. Моя позиция основана только на одном: я не могу признавать себя виновным в тех деяниях, которые я не совершал. Считаю, что представленные сегодня доказательства и вообще в течение всего судебного заседания, никаким образом не доказывают, что в тех деяниях, в которых признаются сидящие на скамье подсудимых люди, я каким-либо образом участвовал. Я не отрицаю того, что есть признание вины и так далее — это все хорошо. Но очень плохо, что люди начинают оговаривать вместе с признанием своей вины», — обратился к суду в ходе прений Куандык Бишимбаев.