Военнослужащих осудили за избиение в Шымкенте

Источник: Tengrinews

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«Судом установлено, что 15 июня 2017 года подсудимые С. и К. по предварительному сговору, нарушив уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, избили потерпевшего Д., причинив ему вред здоровью средней тяжести», — отметили в пресс-службе.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали свою вину и заключили процессуальное соглашение о признании вины.

Приговором суда оба военнослужащих признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 2 и 4 части 3 статьи 440 УК РК, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании статьи 63 УК РК наказание назначено условно.