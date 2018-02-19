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19 февраля, источник: Tengrinews

Военнослужащих осудили за избиение в Шымкенте

Двое военнослужащих срочной службы осуждены в Шымкенте за избиение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

Источник: Tengrinews
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«Судом установлено, что 15 июня 2017 года подсудимые С. и К. по предварительному сговору, нарушив уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, избили потерпевшего Д., причинив ему вред здоровью средней тяжести», — отметили в пресс-службе.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали свою вину и заключили процессуальное соглашение о признании вины.

Приговором суда оба военнослужащих признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 2 и 4 части 3 статьи 440 УК РК, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании статьи 63 УК РК наказание назначено условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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