Суд вынес приговор волгоградцам, похитившим нефть на 4,7 млн рублей
Члены ОПГ успели украсть 390 кубометров топлива.
Члены ОПГ успели украсть 390 кубометров топлива.
В Волгоградской области осуждены члены организованной преступной группы за хищение нефти на сумму свыше 4,7 млн рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с декабря 2014 по март 2016 года Игорь и Павел Василенко, Владимир Овчаров, Константин Тельной, Дмитрий Королевский и Юрий Лаврентьев похищали нефть в Николаевске. Мужчины сделали врезку в одну из ветвей подземного нефтепровода, расположенного и стали сливать топливо, используя специальные шланги, мотопомпы и емкости. Их они неподалеку закопали в грунт. Похищенную нефть они впоследствии по поддельным документам вывозили автоцистернами в Калмыкию для продажи. По аналогичной схеме Королевский осуществил еще одну врезку в участок ДНС «Алексеевская» Николаевской нефтебазы. Однако похитить топливо не успел. Мужчину вовремя поймали полицейские.
Суд приговорил ранее судимого Овчарова и Игоря Василенко к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы. Дмитрий Королевский получил 5 лет колонии, а остальные участники ОПГ с учетом признания вины и активного способствования раскрытию преступления получили условный срок.
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