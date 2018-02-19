В аэропорту Красноярска с самолета сняли трезвого дебошира

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские сняли с самолета дебошира. Как показывает практика, обычно неадекватно и вызывающе ведут себя в салоне пассажиры в состоянии алкогольного опьянения уже в процессе полета. А этот был совершенно трезв и начал выступать, даже не дождавшись, когда самолет поднимется в небо.

61-летний неоднократно судимый житель Норильска собирался в Москву. Видимо, ему не понравилось место. Он стал нецензурно ругаться, оскорблял бортпроводников, размахивал руками и мешал усаживаться другим пассажирам. Требование у него было одно: пересадить его в салон бизнес-класса. Его вежливо предупредили раз, другой. Потом вызвали полицию.