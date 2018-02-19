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19 февраля, источник: Югополис

В ДТП на Волчьих воротах под Новороссийском пострадали 4 человека

На месте аварии работали три бригады скорой помощи.

Авария произошла 18 февраля на перевале Волчьи ворота, в районе поворота на станицу Раевскую. Столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ 2109 и «Фольксваген».

Пострадали 4 человека. Серьезные травмы получила 56-летняя пассажирка отечественной легковушки: у женщины зафиксировано сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом локтевого сустава, болевой шок. Водитель этого автомобиля получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. В автомобиле «Фольксваген» сотрясение головного мозга получила 27-летняя беременная девушка, которая ехала на пассажирском сиденье. У водителя зафиксирован ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Все пострадавшие доставлены в первую городскую больницу Новороссийска, сообщает «Наша газета».

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