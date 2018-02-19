Арестован мужчина, подозреваемый в поджоге, в результате которого погибли трое его детей

Напомним, 14 февраля поздно вечером в одной из квартир одноэтажного дома на ул. Специалистов в селе Лозовка Кинель-Черкасского района произошел пожар. После его ликвидации были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом).