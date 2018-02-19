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19 февраля, источник: Volga News

Арестован мужчина, подозреваемый в поджоге, в результате которого погибли трое его детей

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области на два месяца арестовал мужчину, признавшегося в поджоге квартиры, в которой находились его дети. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, 14 февраля поздно вечером в одной из квартир одноэтажного дома на ул. Специалистов в селе Лозовка Кинель-Черкасского района произошел пожар. После его ликвидации были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом).

«В результате преступных действий подозреваемого трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли выйти из квартиры сами», — поясняли в СУ СК РФ по Самарской области, добавляя, что супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи.

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