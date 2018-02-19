В Екатеринбурге скрывавшийся 10 лет преступник сам пришел в полицию

В Екатеринбурге вынесен приговор участнику драки в ночном клубе в 2007 году. 30-летнего Амбарцума Григоряна признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Стоит напомнить, 20 января 2007 года во время драки в ночном клубе на Самолетной один из участников получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

Впоследствии двое фигурантов инцидента были установлены и задержаны. В декабре того же года каждого приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Третий участник драки, Амбарцум Григорян, был объявлен в федеральный розыск. Почти 10 лет скрывался за рубежом.