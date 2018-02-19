В Волгограде рухнувший с крыши склада снег раздавил иномарку
Владелец пострадавшего автомобиля пытается взыскать ущерб через суд.
Владелец пострадавшего автомобиля пытается взыскать ущерб через суд.
Иск о возмещении ущерба автомобилю, причиненного в результате сорвавшегося с крыши снега, будут рассматривать в Арбитражном суде Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Компания, в аренде которой находилась иномарка, оплатила ее владельцу затраты на ремонт, а также стоимость экспертизы и компенсацию утраты товарной стоимости, после чего обратилась с иском к владельцу склада.
В обосновании иска истец указывает, что инцидент произошел
Ответчик просит взыскать с истца 118700 рублей. Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного судопроизводства.
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