В Волгограде рухнувший с крыши склада снег раздавил иномарку

Иск о возмещении ущерба автомобилю, причиненного в результате сорвавшегося с крыши снега, будут рассматривать в Арбитражном суде Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, в январе 2017 года на автомобиль Citroen, припаркованный возле одного из складов в Дзержинском районе Волгограда, упала снежная глыба. Стоимость ремонта автомобиля превысила 110 тысяч рублей.

Компания, в аренде которой находилась иномарка, оплатила ее владельцу затраты на ремонт, а также стоимость экспертизы и компенсацию утраты товарной стоимости, после чего обратилась с иском к владельцу склада.

В обосновании иска истец указывает, что инцидент произошел из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по безопасности услуг на территории склада, в результате чего на крыше образовалась наледь, раздавившая автомобиль.