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19 февраля, источник: Комсомольская правда

Ни денег, ни машины: жителя Кишинева обвели вокруг пальца

В полицию столичного сектора Ботаника обратился 26-летний кишиневец. Он сообщил о том, что неизвестные люди обманули его, взяв у него 3 тысячи евро и не отдав ничего взамен.

Источник: Комсомольская правда

Молодой человек хотел купить машину. Объявление о продаже автомобиля он нашел в интернете.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что кишиневец общался… с человеком, который сейчас находится в тюрьме в Леовском районе. Последний посулил ему машину марки BMW за 3 тысячи евро. Житель столицы встретился с незнакомцами: молодым человеком и девушкой на проспекте Дачия, где передал им всю сумму, не потребовав у них показать документы.

Полицейские задержали соучастников преступления — 26-летнюю девушку и 25-летнего молодого человека. На допросе оба признались, что находились в сговоре с задержанным 40-летним мужчиной из пенитенциара в Леово, который и сказал им прийти на место встречи, чтобы забрать деньги у «покупателя» машины.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанным грозит штраф, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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