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19 февраля, источник: Volga News

Арестован житель Чапаевска, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства

Подозреваемого в приготовлении к изготовлению взрывного устройства 19-летнего жителя Чапаевска заключили под стражу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, Дмитрия Б. задержали 12 февраля сотрудники ГУ МВД по Самарской области вместе с представителями регионального УФСБ. По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, у него дома изъяли детонатор МУВ-4. Также в квартире была обнаружена пластиковая банка с металлическими шариками.

В тот же день, при осмотре помещения одного из близких родственников Б. сыщики изъяли сумку подозреваемого, в которой находилось вещество желтого цвета в сером цилиндрическом корпусе. При исследовании это вещество оказалось зарядом тротила массой около 270 граммов.

Дмитрий якобы сообщил стражам, что хранил все это, так как в ближайшее время собирался собрать самодельное взрывное устройство.

Кроме того, по данным источника Волга Ньюс, Дмитрий Б. является товарищем П. Рожина, осужденного 10 марта 2017 г. Чапаевским городским судом за незаконное приобретение ношение и хранение взрывных устройств.

Как говорится в приговоре суда, вступившем в силу 21 марта 2017 г., Рожин приобрел в заброшенном здании при неизвестных обстоятельствах шесть самодельных взрывных устройств фугасного и бризантного поражающего действия, на основе тротила и тетрила массой зарядов 270, 275, 277, 260, 248, 278 граммов. Эти устройства, изготовленные из обрезков полипропиленовых канализационных труб, залитых взрывчатым веществом, он хранил в тайнике, откуда они и были изъяты сотрудниками ФСБ.

На суде Рожин признал вину в содеянном раскаялся и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке, без судебного разбирательства.

В итоге суд приговорил уже судимого за вандализм мужчину к двум годам лишения свободы условно и штрафу 10 тыс. рублей.

Чем занимается сейчас Рожин неизвестно. Но теперь, его арестованному за приготовление к изготовлению взрывного устройства товарищу Дмитрию Б. грозит реальный срок.

Санкция ч. 1 ст. 223.1 УК РФ предусматривает от трех до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет.

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