Под Уфой найдено тело Галины Яковлевой, пропавшей во время прогулки
Жительница села Ольховое Уфимского района 39-летняя Галина Яковлева, пропавшая почти неделю назад, сегодня найдена мертвой, сообщается в группе поиска.
Жительница села Ольховое Уфимского района 39-летняя Галина Яковлева, пропавшая почти неделю назад, сегодня найдена мертвой, сообщается в группе поиска.
Как рассказал сын погибшей, женщину нашли замерзшей недалеко от ее дома.
Напомним, Галина Яковлева ушла из дома вечером 13 февраля прогуляться и не вернулась.
По словам ее сестры, недавно умер их отец, поэтому Галина в тот вечер «ушла на прогулку в расстроенных чувствах». У нее осталось трое детей.
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