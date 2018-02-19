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19 февраля, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Под Уфой найдено тело Галины Яковлевой, пропавшей во время прогулки

Жительница села Ольховое Уфимского района 39-летняя Галина Яковлева, пропавшая почти неделю назад, сегодня найдена мертвой, сообщается в группе поиска.

Как рассказал сын погибшей, женщину нашли замерзшей недалеко от ее дома.

Напомним, Галина Яковлева ушла из дома вечером 13 февраля прогуляться и не вернулась.

По словам ее сестры, недавно умер их отец, поэтому Галина в тот вечер «ушла на прогулку в расстроенных чувствах». У нее осталось трое детей.

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