В Башкирии нашли хозяев «ничейной» дороги
Прокуратура решила вопрос в судебном порядке.
Прокуратура решила вопрос в судебном порядке.
В Башкирии прокуратура нашла хозяев 110 метров бесхозной дороги в Чишминском районе республики.
В надзорном ведомстве выяснили, что более 100 метров «ничейной» автомобильной дороги «Уфа-Чишмы» на участке движения через железнодорожный переезд. Учитывая интенсивность движения, было попросту опасно использовать аварийный участок дороги. Примечательно, что муниципалитет возложенных обязательств по ремонту и содержанию дороги не исполнял.
В итоге прокуратура потребовала местных чиновников устранить нарушения через суд. Верховный суд признал требования надзорного ведомства законными.
«Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», объяснили в
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