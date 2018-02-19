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19 февраля, источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли хозяев «ничейной» дороги

Прокуратура решила вопрос в судебном порядке.

В Башкирии прокуратура нашла хозяев 110 метров бесхозной дороги в Чишминском районе республики.

В надзорном ведомстве выяснили, что более 100 метров «ничейной» автомобильной дороги «Уфа-Чишмы» на участке движения через железнодорожный переезд. Учитывая интенсивность движения, было попросту опасно использовать аварийный участок дороги. Примечательно, что муниципалитет возложенных обязательств по ремонту и содержанию дороги не исполнял.

В итоге прокуратура потребовала местных чиновников устранить нарушения через суд. Верховный суд признал требования надзорного ведомства законными.

«Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

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