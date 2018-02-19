В Башкирии нашли хозяев «ничейной» дороги

В надзорном ведомстве выяснили, что более 100 метров «ничейной» автомобильной дороги «Уфа-Чишмы» на участке движения через железнодорожный переезд. Учитывая интенсивность движения, было попросту опасно использовать аварийный участок дороги. Примечательно, что муниципалитет возложенных обязательств по ремонту и содержанию дороги не исполнял.