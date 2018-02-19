Директор минского интерната о секс-скандале: мы сами в шоке
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сотрудники вспомогательной
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сотрудники вспомогательной
УСК по Минску сообщило в понедельник, что в производстве находится два уголовных дела в отношении двух сотрудников одной из минских
«Нам пришло распоряжение об отстранении — и все, без
В интернате отмечают, что не владеют
«Мы сами ничего не знаем. Что мы будем комментировать? Нам никто ничего не говорит. Мы сами в шоке», — отметил Сеньковец.
Собеседник Sputnik признался, что после случившегося в интернате появились слухи, но уточнил, что точной информацией владеет только СК.
«Людей отстранили от работы. Пошли слухи. Но никто ничего не знает на самом деле. Это у следователей надо спрашивать», — рассказал он.
Как ранее сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси, в настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия.
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