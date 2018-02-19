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19 февраля, источник: Sputnik.by

Директор минского интерната о секс-скандале: мы сами в шоке

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сотрудники вспомогательной школы-интерната № 7 Минска были отстранены от работы, подтвердил Sputnik директор учреждения Александр Сеньковец.

Источник: Sputnik.by

УСК по Минску сообщило в понедельник, что в производстве находится два уголовных дела в отношении двух сотрудников одной из минских школ-интернатов.

Оба подозреваются в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников.

«Нам пришло распоряжение об отстранении — и все, без каких-либо комментариев. Мы отстранили людей», — сообщил Сеньковец.

В интернате отмечают, что не владеют какой-либо информацией о произошедшем и количестве пострадавших.

«Мы сами ничего не знаем. Что мы будем комментировать? Нам никто ничего не говорит. Мы сами в шоке», — отметил Сеньковец.

Собеседник Sputnik признался, что после случившегося в интернате появились слухи, но уточнил, что точной информацией владеет только СК.

«Людей отстранили от работы. Пошли слухи. Но никто ничего не знает на самом деле. Это у следователей надо спрашивать», — рассказал он.

Как ранее сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси, в настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия.

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