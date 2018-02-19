Охотившуюся за сайгой ОПГ осудили в Западном Казахстане
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральском специализированном межрайонном суде по уголовным делам
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральском специализированном межрайонном суде по уголовным делам
«Сотрудник ПО “Охотзоопром” Нургазы Садыков в марте 2016 года, пользуясь своим служебным положением, создал и руководил организованной группой, состоящей из Махамбета Айшиева, А. Жангабаева, А. Тайгаренова, Е. Кадырова, — проинформировали Казинформ в
За это время они уничтожили 492 особи сайги.
Осужденные получили разное наказание. Организатор группы Н. Садыков был признан виновным по ст. 262 ч. 3 УК РК «Создание организованной преступной группы и равное участие в ней», 337 ч. 5 УК РК «Незаконная охота с применением снегоходной техники преступной группой в особо крупном размере», 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений и животных, их частями или дериватами» и 287 ч. 3 УК РК «Незаконное хранение оружия» и приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься охотничьей деятельностью в течение пяти лет, с отбыванием срока в колонии максимальной безопасности.
Участнику группы М. Айшиеву, обвиняемому по ст. 262 ч. 2, 337 ч. 5, 339, 287 ч. 3 УК РК суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии средней безопасности, А. Жангабаеву и А. Тайгаренову назначено наказание по шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности, а Е. Кадырову — пять лет изоляции в колонии среднего режима.
Одного из осужденных, Н. Дисингалиева, отпустили из зала суда ввиду недоказанности вины, но по ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений и животных, их частями или дериватами» он приговорен к ограничению свободы сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил. Родственники осужденных намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.