На строительной площадке пермского зоопарка погиб рабочий

ЧП случилось в первый рабочий день недели, 19 февраля. Новый зоопарк, напомним, строится в микрорайоне Нагорный (это в Индустриальном районе Перми).

Как сообщили в министерстве строительства Пермского края, во время проведения работ на строительной площадке произошел несчастный случай. Погиб один из строителей.

— На объект выехали заместитель министра строительства Игорь Ведерников, руководитель краевой инспекции госстройнадзора Василий Билоус, директор УКСа Дмитрий Ливинский, — отметили в минстрое. — Сейчас на площадке организовано экстренное совещание по факту выяснения обстоятельств случившегося. Минстроем инициировано формирование комиссии по расследованию произошедшего.