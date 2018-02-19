На строительной площадке пермского зоопарка погиб рабочий
Причины трагедии выясняются.
Причины трагедии выясняются.
ЧП случилось в первый рабочий день недели, 19 февраля. Новый зоопарк, напомним, строится в микрорайоне Нагорный (это в Индустриальном районе Перми).
Как сообщили в министерстве строительства Пермского края, во время проведения работ на строительной площадке произошел несчастный случай. Погиб один из строителей.
— На объект выехали заместитель министра строительства Игорь Ведерников, руководитель краевой инспекции госстройнадзора Василий Билоус, директор УКСа Дмитрий Ливинский, — отметили в минстрое. — Сейчас на площадке организовано экстренное совещание по факту выяснения обстоятельств случившегося. Минстроем инициировано формирование комиссии по расследованию произошедшего.
Как мы уже писали ранее, компания «РЖД-Строй», которая занимается строительством зоопарка, отстает от утвержденного графика почти на три месяца. Предполагается, что объект будет сдан в 2020 году.
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