Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Родителей оштрафуют за отказ от психологического осмотра трудных подростков
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
Летов умер у тебя на глазахОн убил в себе государство, попал в психушку и стал героем. 10 лет назад в своем родном Омске скончался Егор Летов
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Валерия пришла на вечеринку в «спортивных» штанах
Все в сборе: Дочка Навки показала большую дружную семью
Фото: У фигуристки Франции обнажилась грудь во время выступления
СМИ: в Киеве об отказе партнёров поддержать Киев
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
12Новый год по лунному календарю
19 февраля, источник: Kazinform

Автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, был технически неисправен — МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Направлявшийся из Узбекистана в Россию автобус был технически неисправен. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ответ на депутатский запрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Читайте также
Гибель 52 человек в автобусе: водитель признает ошибку

«Расследованием установлено, что автобус прекратил движение на 1068 км автотрассы “Шымкент-Самара” из-за технической неисправности. Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры к безопасности пассажиров, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина произошел пожар», — проинформировал Калмуханбет Касымов.

Следственным департаментом министерства по факту гибели 52-х граждан Республики Узбекистан в автобусе Актюбинской области, 6 расследуются уголовные дела по ст. 345 ч.4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ст. 348 ч.4 УК РК (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, лицом ответственным за техническое состояния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

К уголовной ответственности привлекаются водители автобуса Пернебеков М. Ф., Кыргызбаев Н. А. и Танатов Б. М. с избранием меры пресечения заключения под стражей, в ходе которой будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию. Расследование ЧП находится на контроле Генпрокуратуры и МВД РК.

Как сообщалось, на автодороге Самара-Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, погибло 52 гражданина Узбекистана.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Куандыку Бишимбаеву запросили 12 лет тюрьмы
Анлийский суд отклонил заявление Ильяса Храпунова
Президент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталов
Чемпион ОИ назвал российских биатлонистов позором страны
Жерар Депардье вновь сменит страну проживания
«Охота» на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
Российские хоккеистки сыграют за бронзу Олимпиады
Доходы россиян в январе снизились почти на 50%
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Разгром в хоккее, допинг-офицеры против Загитовой Рассказываем о главных событиях 19 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине Фильм Алексея Германа-мл. «Довлатов», в котором снялись актеры, претендует на главную награду Берлинского кинофестиваля
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер Американка, чей отец был донором спермы, уже пять лет ищет всех своих братьев и сестер.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь