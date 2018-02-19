Автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, был технически неисправен — МВД РК

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«Расследованием установлено, что автобус прекратил движение на 1068 км автотрассы “Шымкент-Самара” из-за технической неисправности. Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры к безопасности пассажиров, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина произошел пожар», — проинформировал Калмуханбет Касымов.

Следственным департаментом министерства по факту гибели 52-х граждан Республики Узбекистан в автобусе Актюбинской области, 6 расследуются уголовные дела по ст. 345 ч.4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ст. 348 ч.4 УК РК (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, лицом ответственным за техническое состояния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

К уголовной ответственности привлекаются водители автобуса Пернебеков М. Ф., Кыргызбаев Н. А. и Танатов Б. М. с избранием меры пресечения заключения под стражей, в ходе которой будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию. Расследование ЧП находится на контроле Генпрокуратуры и МВД РК.