На Южном Урале при взрыве газа пострадал мужчина
Ударная волна повредила две квартиры.
Ударная волна повредила две квартиры.
Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером 19 февраля в селе Бородиновка Варненского района, сообщили в
В пострадавшем доме расположены две квартиры. Ударная волна повредила обе квартиры, в которых проживают три человека. Дома находился только 60-летний мужчина. Его с травмами разной степени тяжести доставили в центральную районную больницу. Уточняется, что на газоснабжение жилого сектора ЧП никак не повлияло.
На месте работают сотрудники добровольной пожарной команды, а также представители Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразделения Карталинского
«Супруга пострадавшего и женщина из соседней квартиры временно размещены у родственников. От пунктов временного размещения и предложенного маневренного фонда граждане отказались». — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Отметим, что специалисты газовой службы устанавливают причину хлопка газовоздушной смеси. К ликвидации последствий ЧП привлечены 31 человека и 10 единиц техники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.