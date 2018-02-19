На Южном Урале при взрыве газа пострадал мужчина

Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером 19 февраля в селе Бородиновка Варненского района, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

В пострадавшем доме расположены две квартиры. Ударная волна повредила обе квартиры, в которых проживают три человека. Дома находился только 60-летний мужчина. Его с травмами разной степени тяжести доставили в центральную районную больницу. Уточняется, что на газоснабжение жилого сектора ЧП никак не повлияло.

На месте работают сотрудники добровольной пожарной команды, а также представители Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразделения Карталинского пожарно-спасательного гарнизона, и другие оперативные службы.

«Супруга пострадавшего и женщина из соседней квартиры временно размещены у родственников. От пунктов временного размещения и предложенного маневренного фонда граждане отказались». — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.