В Витебске убили девушку из Бангладеш
В совершении преступления обвиняют гражданина Турции.
В совершении преступления обвиняют гражданина Турции.
Трагедия произошла в Витебске: в начале февраля в милицию обратился мужчина, заявив об исчезновении его землячки, 29-летней гражданки Бангладеш. Девушку стали искать, и вскоре правоохранителям удалось установить, что к исчезновению причастен иностранец, 34-летний гражданин Турции. Стало понятно, что девушка погибла.
— Мужчина рассказал, что спрятал тело убитой в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска. Что побудило его пойти на такое страшное преступление, он не объяснил, — рассказала «Комсомолке» официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. — Убитая девушка и преступник были знакомы. В Беларуси они проживали по временному разрешению, при этом не работали и не были студентами.
Следствию еще предстоит выяснить способ, а также причину совершения убийства. Но
Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По этой статье грозит суровое наказание: лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.
Гражданину Турции уже предъявили обвинение.
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