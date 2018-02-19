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19 февраля, источник: Комсомольская правда

В Витебске убили девушку из Бангладеш

В совершении преступления обвиняют гражданина Турции.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Витебске: в начале февраля в милицию обратился мужчина, заявив об исчезновении его землячки, 29-летней гражданки Бангладеш. Девушку стали искать, и вскоре правоохранителям удалось установить, что к исчезновению причастен иностранец, 34-летний гражданин Турции. Стало понятно, что девушка погибла.

— Мужчина рассказал, что спрятал тело убитой в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска. Что побудило его пойти на такое страшное преступление, он не объяснил, — рассказала «Комсомолке» официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. — Убитая девушка и преступник были знакомы. В Беларуси они проживали по временному разрешению, при этом не работали и не были студентами.

Следствию еще предстоит выяснить способ, а также причину совершения убийства. Но судебно-медицинскими экспертами установлено, что смерть женщины наступила от механической асфиксии. На месте происшествия были изъяты следы и вещественные доказательства. Назначены экспертизы, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По этой статье грозит суровое наказание: лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Гражданину Турции уже предъявили обвинение.

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