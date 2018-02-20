Стали известны подробности столкновения поездов в Приморье

Источник: ДЕЙТА

В Приморском крае в связи со сходом вагонов организовано проведение доследственной проверки, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, во вторник, 20 февраля, в 6 часов 43 минуты (по местному времени) в районе станции Гвоздева Хасанского района Приморского края при проведении маневровых работ произошел выезд вагонов за маневровый сигнал, в результате чего группа вагонов по стрелочному переводу выкатилась на железнодорожный путь и произошло столкновение с железнодорожными вагонами грузового поезда, прибывающего на третий путь станции.

В результате столкновения произошел сход четырех порожних вагонов.

Движения пассажирских поездов на данном участке пути не осуществляется. Пострадавших нет.

В настоящее время следствием проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» УК РФ, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливается причиненный материальный ущерб. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.