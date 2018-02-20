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11:46 (мск), источник: Восток Медиа

Рейс из Хабаровска в Москву задержали из-за технической неполадки

В дальневосточной столице задержали вылет рейса SU 1713 в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры должны были отправиться в путь в 14:40 по хабаровскому времени, но до сих пор находятся на земле, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Самолёт задерживается уже практически на полтора часа. Его выпустили на взлётно-посадочную полосу, но затем отправили обратно на место стоянки. Пассажирам сообщили, что всё дело в технической неполадке, и оставили их в салоне, пока не будет указаний к другим действиям. С момента планируемого вылета прошло уже около полутора часов.

«Мы уже выехали на взлётную полосу, но наш самолёт развернули. Бортпроводница сообщила, что вылет задерживается из-за технической неполадки. В настоящее время все пассажиры находятся в салоне. Когда самолёт вернулся на парковку, капитан судна по громкой связи сказал, что будем ждать поступления новой информации», — рассказала корреспонденту агентства пассажир самолёта Екатерина Андреева.

В пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт» подтвердили задержку самолёта. По словам представителя компании Марины Кравченко, пассажиры находятся на борту воздушного судна.

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