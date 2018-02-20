Рейс из Хабаровска в Москву задержали из-за технической неполадки

Самолёт задерживается уже практически на полтора часа. Его выпустили на взлётно-посадочную полосу, но затем отправили обратно на место стоянки. Пассажирам сообщили, что всё дело в технической неполадке, и оставили их в салоне, пока не будет указаний к другим действиям. С момента планируемого вылета прошло уже около полутора часов.