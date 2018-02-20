Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего пешехода
В результате аварии пострадала девушка.
В результате аварии пострадала девушка.
Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в обеденное время в районе проспекта 100 лет Владивостоку. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве двигался со стороны улицы Русская в сторону улицы Некрасовская, когда совершил наезда на пешехода, находившегося перед транспортным средством. Водитель с места ДТП скрылся.
В результате аварии пострадала девушка 1997 года рождения. С ушибом верхней трети левой голени пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.
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