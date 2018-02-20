В Ростовской области при пожаре погиб человек

Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании в частном доме по улице Героев Пионеров поступило ночью в понедельник, 19 февраля. На место прибыли сотрудники ближайшей пожарной части. — Локализовать огонь удалось в течение 12 минут на площади 48 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — Есть погибший.

Напомним, с начала года спасатели бьют тревогу из-за увеличения числа пожаров со смертельным исходом. Сотрудники МЧС проанализировали все обстоятельства трагедий и пришли к выводу, в большинстве случаях это несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности и пресловутый человеческий фактор. В частности, неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и приборов.