В Ростовской области при пожаре погиб человек
В городе
В городе
Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании в частном доме по улице Героев Пионеров поступило ночью в понедельник, 19 февраля. На место прибыли сотрудники ближайшей пожарной части. — Локализовать огонь удалось в течение 12 минут на площади 48 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — Есть погибший.
Напомним, с начала года спасатели бьют тревогу
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