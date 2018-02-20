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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом водитель на иномарке сбил двух человек

За минувшие сутки, 19 февраля, в Волгоградской области сразу три пешехода с травмами оказались на больничной койке.

Утром примерно в 11:30 под колеса иномарки попал 59-летний мужчина. Причем волгоградец переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Но в это время 43-летний водитель «Ниссан Тиана» летел на всех порах по улице Рославльской со стороны Красноармейского района. И, видимо, так разогнался, что при повороте на улицу Тополевой не притормозил даже перед «зеброй».

А вечером того же дня в Михайловке 41-летний водитель «Фольксваген Пассат» сбил парочку — 55-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, это произошло примерно в 20:10 на улице Коммуны. Парочка переходила дорогу в неположенном, да еще и в неосвещенном месте. Вот и результат: оба в больнице с травмами.

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