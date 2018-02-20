Под Волгоградом водитель на иномарке сбил двух человек
За минувшие сутки, 19 февраля, в Волгоградской области сразу три пешехода с травмами оказались на больничной койке.
За минувшие сутки, 19 февраля, в Волгоградской области сразу три пешехода с травмами оказались на больничной койке.
Утром примерно в 11:30 под колеса иномарки попал 59-летний мужчина. Причем волгоградец переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Но в это время 43-летний водитель «Ниссан Тиана» летел на всех порах по улице Рославльской со стороны Красноармейского района. И, видимо, так разогнался, что при повороте на улицу Тополевой не притормозил даже перед «зеброй».
А вечером того же дня в Михайловке 41-летний водитель «Фольксваген Пассат» сбил парочку — 55-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Как уточнили «КП-Волгоград» в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.