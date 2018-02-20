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11:34 (мск), источник: Восток Медиа

У хабаровчанина угнали автомобиль средь бела дня из-за «долга»

Житель дальневосточной столицы стал жертвой грабежа на автомобильной парковке: у него из рук вырвали ключи от машины и угнали её. Перед этим злоумышленник требовал от мужчины отдать крупный денежный долг, хотя тот впервые видел налётчика.

В правоохранительные органы с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что несколько минут назад, когда он находился на парковке около дома по улице Совхозной, к нему подошёл незнакомый парень и попросил выйти из машины. В ходе разговора злоумышленник потребовал у автолюбителя отдать долг в виде крупной суммы денег. Потерпевший ответил, что впервые его видит и никому ничего не должен. Тогда фигурант отобрал ключи у владельца иномарки и скрылся на ней в неизвестном направлении. Свой ущерб хабаровчанин оценил в 370 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ДПС задержали 20-летнего подозреваемого спустя несколько часов. Правоохранители нашли его в районе села Восточного в Хабаровском районе. Стражи порядка вернули автомобиль законному владельцу. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по краю, злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабёж», его отправили в изолятор временного содержания до тех пор, пока суд не изберёт парню меру пресечения. Теперь 20-летнему хабаровчанину грозит до семи лет лишения свободы.

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