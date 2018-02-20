У хабаровчанина угнали автомобиль средь бела дня из-за «долга»

В правоохранительные органы с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что несколько минут назад, когда он находился на парковке около дома по улице Совхозной, к нему подошёл незнакомый парень и попросил выйти из машины. В ходе разговора злоумышленник потребовал у автолюбителя отдать долг в виде крупной суммы денег. Потерпевший ответил, что впервые его видит и никому ничего не должен. Тогда фигурант отобрал ключи у владельца иномарки и скрылся на ней в неизвестном направлении. Свой ущерб хабаровчанин оценил в 370 тысяч рублей.