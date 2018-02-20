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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Черняховске мужчина пытался обменять в банке поддельные 100 долларов

В Черняховске сотрудники Росгвардии задержали мужчину с поддельными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в Черняховске. Мужчина пришел в банк и попытался обменять поддельную 100-долларовую купюру. Сотрудник банка вызвал вневедомственную охрану.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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