В Борисоглебске ритуальный «ПАЗ» протаранил ворота: водитель погиб

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 19 февраля, в Борисоглебске по улице 40 лет Октября ехал 59-летний водитель на ритуальном «ПАЗе». По данным МВД, примерно в 15:00 автобус съехал с дороги и протаранил металлические ворота дома.

«Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.