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11:55 (мск), источник: Новости Воронежа

В Борисоглебске ритуальный «ПАЗ» протаранил ворота: водитель погиб

Пассажиров в салоне в тот момент не было.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 19 февраля, в Борисоглебске по улице 40 лет Октября ехал 59-летний водитель на ритуальном «ПАЗе». По данным МВД, примерно в 15:00 автобус съехал с дороги и протаранил металлические ворота дома.

«Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пассажиров в момент аварии в салоне «ПАЗика» не было. На фото с места ЧП видно, что у автобуса помят капот и разбито лобовое стекло со стороны водителя. Сейчас полиция устанавливает причины случившейся аварии.

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