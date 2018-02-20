В Борисоглебске ритуальный «ПАЗ» протаранил ворота: водитель погиб
Пассажиров в салоне в тот момент не было.
Пассажиров в салоне в тот момент не было.
В понедельник, 19 февраля, в Борисоглебске по улице 40 лет Октября ехал 59-летний водитель на ритуальном «ПАЗе». По данным МВД, примерно в 15:00 автобус съехал с дороги и протаранил металлические ворота дома.
«Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в
Пассажиров в момент аварии в салоне «ПАЗика» не было. На фото с места ЧП видно, что у автобуса помят капот и разбито лобовое стекло со стороны водителя. Сейчас полиция устанавливает причины случившейся аварии.
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