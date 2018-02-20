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11:34 (мск), источник: VN.ru

Поиски убийцы 46-летней женщины идут в Новосибирске

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого в убийстве в Ленинском районе города. Тело 46-летней женщины с повреждениями в виде резаных ран головы и шеи было обнаружено у дома № 78 по улице 2-я Алма-Атинская.

Сегодня, 20 февраля, около 8 часов 30 минут у дома № 78 по улице 2-я Алма-Атинская Ленинского района Новосибирска было обнаружено тело 46-летней женщины с телесными повреждениями в виде резаных ран головы и шеи.

«На место прибыли следственно-оперативная группа, а также руководство областной полиции, — говорит представитель ГУ МВД по региону Михаил Бирюков. — Сейчас сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями СКР проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и розыск лица, совершившего данное преступление».

Представитель регионального СУ СКР Дмитрий Чечулин добавил, что в настоящее время по уголовному делу, возбужденному по статье УК РФ «Убийство», выполняется масштабный комплекс действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

Добавим, что в социальных сетях новосибирцы, которые якобы стали очевидцами страшной находки, уверяли, что найден труп молодого человека. «Весь снег был залит кровью», — сообщали «свидетели».

Отметим, рано утром 7 февраля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на территории Нарымского сквера. На месте преступления были изъяты предполагаемые орудия убийства — нож со следами крови, а также кастет. Как оказалось, накануне мужчины устроили в сквере своеобразную дуэль.

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