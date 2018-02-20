Ночью в Самаре на ул. Солнечной горела Toyota и огонь повредил Peugeot
Во вторник, 20 февраля, в 2:22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Солнечной в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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