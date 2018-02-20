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12:18 (мск), источник: Volga News

Ночью в Самаре на ул. Солнечной горела Toyota и огонь повредил Peugeot

Во вторник, 20 февраля, в 2:22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Солнечной в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Toyota, огонь также повредил припаркованную поблизости машину Peugeot. Семь человек с применением одной спецмашины полностью ликвидировали пожар в 2:34. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания машин и ущерб устанавливаются.

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