Загрязненный ртутью цех разрушенного комбината в Хабаровском крае снесут в этом году

Источник: Губерния онлайн

К концу 2018 года в Амурске демонтируют хлорный цех разрушенного целлюлозно-картонного комбината. На эти цели Хабаровский край получит субсидию из федерального бюджета — 50 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

Целлюлозно-картонный комбинат в Амурске работал с 1967 по 1997 годы. Сейчас от него остались только руины, и они буквально пропитаны ртутью. Этот металл использовали для производства хлора, который был нужен для выпуска бумаги. Согласно оценкам экологов, в Амурске до сих пор не утилизировали 400 тонн ртути. Когда завод закрылся, бездомные стали выносить с его территории тару с жидким металлом. Сам заброшенный цех местные жители разбирали, чтобы продать лом в скупку. Случались и трагические случаи — на территории предприятия погибло не менее десятка человек из числа желающих заработать.

Отметим, что ликвидировать опасный объект начали еще в 2013 году — в течение двух лет по муниципальному контракту строительная компания демонтировала пять из шести секций хлорного цеха. Кроме того, специалисты провели частичную демеркуризацию здания и почвы, собрав 2,5 тонны ртути. На окончание работы не хватило денег, но теперь проблему собираются решить за счет федеральной казны.

«Заключено соглашение с минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в 2018 году в размере 50,123 млн рублей. Здание хлорного цеха будет ликвидировано к концу 2018 года», — рассказал председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.