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11:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Экс-начальника отделения почты на Южном Урале наказали за забытые письма

Женщина объяснила задержку с доставкой извещений загруженностью отделения.

Экс-начальницу почтового отделения в Сосновском районе арестовали на 14 суток за не доставленные вовремя судебные извещения, сообщают в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов.

Проверки работы почтового отделения потребовал мировой судья, который был вынужден постоянно откладывать заседания из-за неявки людей, которым заранее были направлены письменные извещения. В результате судебные приставы обнаружили коробку с неотправленными судебными извещениями, которые пролежали в почтовом отделении более трех недель.

«Было составлено 14 протоколов по ст. 13.26 КоАП РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей, таким образом, в сумме начальнику почтового отделения за свой недогляд необходимо было выплатить 7 тысяч рублей. Но нарушительница не видела своей вины в правонарушении, объясняя “забытые” извещения высокой загруженностью почтовиков и случившимся сбоем в обработке электронных реестров. Оплачивать штрафы она отказалась, отнесла постановления своему руководству и написала заявление об увольнении», — рассказали в УФССП.

Однако увольнение не стало причиной для освобождения женщины от ответственности, и после нескольких отказов оплатить штрафы ей назначили другое наказание — арест. Пока нарушительница находилась под стражей, приставы списали необходимую сумму с её банковского счёта.

В УФССП отмечают, что только за январь 2018 года к ответственности по ст. 13.26 КоАП РФ привлечены 37 почтальонов.

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