Экс-начальника отделения почты на Южном Урале наказали за забытые письма
Женщина объяснила задержку с доставкой извещений загруженностью отделения.
Женщина объяснила задержку с доставкой извещений загруженностью отделения.
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«Было составлено 14 протоколов по ст. 13.26 КоАП РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей, таким образом, в сумме начальнику почтового отделения за свой недогляд необходимо было выплатить 7 тысяч рублей. Но нарушительница не видела своей вины в правонарушении, объясняя “забытые” извещения высокой загруженностью почтовиков и случившимся сбоем в обработке электронных реестров. Оплачивать штрафы она отказалась, отнесла постановления своему руководству и написала заявление об увольнении», — рассказали в УФССП.
Однако увольнение не стало причиной для освобождения женщины от ответственности, и после нескольких отказов оплатить штрафы ей назначили другое наказание — арест. Пока нарушительница находилась под стражей, приставы списали необходимую сумму с её банковского счёта.
В УФССП отмечают, что только за январь 2018 года к ответственности по ст. 13.26 КоАП РФ привлечены 37 почтальонов.
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