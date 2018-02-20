Человек упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина»

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Парень упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Минске, движение по Московской линии метро приостановлено, сообщили Sputnik в столичном метрополитене.

Инцидент произошел в 11:23. Молодой человек прыгнул с платформы прямо перед поездом, который прибывал на станцию.

«На ст. “Площадь Ленина” молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом», — рассказали в пресс-службе подземки.

Там отметили, что удар был сильным, несмотря на то, что машинист состава применил экстренное торможение.