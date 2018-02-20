Человек упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина»
Пассажиров поездов на «синей» ветке столичного метрополитена просят воспользоваться наземным транспортом.
Пассажиров поездов на «синей» ветке столичного метрополитена просят воспользоваться наземным транспортом.
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Парень упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Минске, движение по Московской линии метро приостановлено, сообщили Sputnik в столичном метрополитене.
Инцидент произошел в 11:23. Молодой человек прыгнул с платформы прямо перед поездом, который прибывал на станцию.
«На ст. “Площадь Ленина” молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом», — рассказали в
Там отметили, что удар был сильным, несмотря на то, что машинист состава применил экстренное торможение.
В результате происшествия движение поездов на «синей» ветке метрополитена временно остановлено.
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