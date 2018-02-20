Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей
СМИ узнало о вариантах защиты в деле керлингиста Крушельницкого
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Раскрыты обстоятельства смерти российского наемника в Сирии
Сын Спартака Мишулина зарубил любовницу
Заместитель секретаря СНБО: РФ по-пиратски захватила корабли
МИД РБ обратился к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
СМИ: На жену Аршавина завели уголовное дело
“Худший кошмар”: распахнувшийся наряд обнажил фигуристку Франции
СМИ: в Киеве об отказе партнёров поддержать Киев
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9Глядя на ценные бумаги
11:49 (мск), источник: Sputnik.by

Человек упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина»

Пассажиров поездов на «синей» ветке столичного метрополитена просят воспользоваться наземным транспортом.

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Парень упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Минске, движение по Московской линии метро приостановлено, сообщили Sputnik в столичном метрополитене.

Инцидент произошел в 11:23. Молодой человек прыгнул с платформы прямо перед поездом, который прибывал на станцию.

«На ст. “Площадь Ленина” молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом», — рассказали в пресс-службе подземки.

Там отметили, что удар был сильным, несмотря на то, что машинист состава применил экстренное торможение.

В результате происшествия движение поездов на «синей» ветке метрополитена временно остановлено.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Словенский хоккеист Еглич покинет Олимпийскую деревню из-за допинга
Лежачий протест под Белым домом: как школьники протестуют против оружия
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Росстат нашел способ «остановить» падение доходов населения
США объяснили наращивание сил в Черном море «российской угрозой»
Российские фигуристы остались без медалей ОИ в танцах на льду
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Екатерина Андреева перестала вести «Время» на «Первом канале» Ведущую программы с 1997 года заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь