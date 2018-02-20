Полицейские спасли автомобилистов из Тывы, попавших в снежный плен в Иркутской области
Инспекторы ДПС помогли вытащить автомобиль из сугробов.
Инспекторы ДПС помогли вытащить автомобиль из сугробов.
Трое жителей Республики Тыва купили в Иркутске автомобиль «ЗИЛ», поехали домой и угодили в неприятности. Глубокой ночью машина провалилась в снег на обочине дороги в Нижнеудинском районе. Автомобилисты не смогли бы сами вытащить грузовик из сугробов. Поскольку на улице стоял мороз, раздумывать было некогда, пришлось вызывать сотрудников ДПС.
— Прибывшие на место лейтенанты полиции Александр Клюкин и Алексей Книгин организовали эвакуацию грузовой машины, — сообщает
Когда машину наконец вызволили из снежного плена, мужчины поблагодарили дорожных полицейских и продолжили путь.
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