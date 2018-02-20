Полицейские спасли автомобилистов из Тывы, попавших в снежный плен в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Трое жителей Республики Тыва купили в Иркутске автомобиль «ЗИЛ», поехали домой и угодили в неприятности. Глубокой ночью машина провалилась в снег на обочине дороги в Нижнеудинском районе. Автомобилисты не смогли бы сами вытащить грузовик из сугробов. Поскольку на улице стоял мороз, раздумывать было некогда, пришлось вызывать сотрудников ДПС.

— Прибывшие на место лейтенанты полиции Александр Клюкин и Алексей Книгин организовали эвакуацию грузовой машины, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Привлекли к помощи и проезжавших мимо водителей. Также инспекторы ДПС следили, чтобы на этом участке не случилось аварии.