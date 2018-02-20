Установлена предварительная причина хлопка газа в селе Бородиновка

Хлопок газа в селе Бородиновка (Варненский район, Челябинская область), произошедший вечером 19 февраля, по предварительным данным, был вызван разрывом газового баллона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Газпром Газораспределение Челябинск».

Напомним, взрыв частично разрушил две квартиры в частном жилом доме. Пострадал 60-летний мужчина. С травмами он госпитализирован в районную больницу.

Прибывшая на место происшествия аварийная бригада установила предварительную причину хлопка: разрыв газового баллона со cжиженным газом объемом 5 л в помещении жилого дома. По словам пострадавшего, он занес с улицы недавно заправленный баллон, и через некоторое время произошел хлопок. Поврежденный баллон обнаружен на месте происшествия. Дом отключен от газоснабжения.