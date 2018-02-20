Установлена предварительная причина хлопка газа в селе Бородиновка
Взрыв газового баллона частично разрушил частный жилой дом.
Взрыв газового баллона частично разрушил частный жилой дом.
Хлопок газа в селе Бородиновка (Варненский район, Челябинская область), произошедший вечером 19 февраля, по предварительным данным, был вызван разрывом газового баллона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, взрыв частично разрушил две квартиры в частном жилом доме. Пострадал 60-летний мужчина. С травмами он госпитализирован в районную больницу.
Прибывшая на место происшествия аварийная бригада установила предварительную причину хлопка: разрыв газового баллона со cжиженным газом объемом 5 л в помещении жилого дома. По словам пострадавшего, он занес с улицы недавно заправленный баллон, и через некоторое время произошел хлопок. Поврежденный баллон обнаружен на месте происшествия. Дом отключен от газоснабжения.
В компании напоминают, что хранить в жилых помещениях баллоны с газом запрещается. Заправлять их следует только на специализированных станциях.
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