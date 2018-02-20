Медики рассказали о состоянии двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Перми
ПЕРМЬ, 20 фев — РИА Новости. Жизни и здоровью двух госпитализированных пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Перми, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
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