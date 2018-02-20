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12:00 (мск), источник: Om1.ru

«ДоброСпас-Омск» вновь выйдет на поиски пропавшей в новогоднюю ночь омички

Поисковые мероприятия запланированы на воскресенье, 25 февраля.

Как ранее писал Om1.ru, в новогоднюю ночь из дома, расположенного на улице Завертяева, ушла 53-летняя Анна Пономаренко. Заявление о ее пропаже в полицию написал сын.

Ориентировка с описанием женщины была размещена и в социальных сетях. Полиция вместе с волонтерами отряда «ДопроСпас-Омск» уже трижды выезжали на поиски омички. Они планомерно прочесывали квадрат за квадратом нежилой территории в районе улицы Завертяева.

Очередные поисковые мероприятия пройдут в ближайшее воскресенье, 25 февраля. Доброспасовцы обращаются ко всем неравнодушным омичам и приглашают принять участие в поисках.

Место встречи.

Все, кто готов помочь, будут ждать в 11:00 часов у магазина «Победа» по адресу улица Завертяева, 28 (ост. КЖБИ).

Узнать подробности и записаться на поиски можно в группе отряда «ДоброСпас-Омск» «ВКонтакте».

По факту безвестного исчезновения омички следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). напомним, что это стандартная процедура, которая помогает расширить возможности полиции и следователей при поиске пропавших.

Приметы Анны Пономаренко: рост 175 см, нормального телосложения, волосы светлые, средней длины, глаза серо-голубые.

На момент ухода она была одета в черную куртку, черные брюки, черные полусапожки и серую вязаную шапку.

Всех, кто знает о местонахождении Анны Пономаренко, просят сообщить по телефонам 02, 79−28−02 или 8−968−103−51−88, 8−913−600−95−84 и 8−908−317−22−97.

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