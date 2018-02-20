Спецслужбы эвакуировали школьников Копейска из-за подозрительного предмета
Спецслужбы оцепили школу Копейска (Челябинская область)
Спецслужбы оцепили школу Копейска (Челябинская область)
Информация о том, что здание школы № 6, а также прилегающую территорию сегодня, 20 февраля, оцепили полицейские и сотрудники МЧС сначала появилась в социальных сетях. Об этом написала одна из встревоженных мам учащейся школы.
«Детей распустили по домам и сказали, что в школе заложена бомба. У меня дочь там учится. Все учителя и дети на улице, ждут родителей. Старшие классы ушли, вокруг школы полиция», — написала местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.
Информация стала быстро распространяться в социальных сетях.
«У меня тоже сын позвонил сказал, что школа заминирована! Выгнали без портфелей. Сказали физруку принесли
В МВД по Челябинской области информацию об обнаружении подозрительного предмета подтвердили.
«Подозрительный предмет был обнаружен на территории школы. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и кинологи с собаками. Подозрительный предмет был обнаружен и отправлен на экспертизу», — сообщил оперативный дежурный
Какой подозрительный предмет был обнаружен в полиции не уточнили. Однако, со слов очевидцев, предположительно, он был похож на заряд для переносного
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.