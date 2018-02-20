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12:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Спецслужбы эвакуировали школьников Копейска из-за подозрительного предмета

Спецслужбы оцепили школу Копейска (Челябинская область) из-за подозрительного предмета. Дети были эвакуированы.

Информация о том, что здание школы № 6, а также прилегающую территорию сегодня, 20 февраля, оцепили полицейские и сотрудники МЧС сначала появилась в социальных сетях. Об этом написала одна из встревоженных мам учащейся школы.

«Детей распустили по домам и сказали, что в школе заложена бомба. У меня дочь там учится. Все учителя и дети на улице, ждут родителей. Старшие классы ушли, вокруг школы полиция», — написала местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

Информация стала быстро распространяться в социальных сетях.

«У меня тоже сын позвонил сказал, что школа заминирована! Выгнали без портфелей. Сказали физруку принесли какую-то черную сумку», — пишет Надежда Шевченко.

В МВД по Челябинской области информацию об обнаружении подозрительного предмета подтвердили.

«Подозрительный предмет был обнаружен на территории школы. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и кинологи с собаками. Подозрительный предмет был обнаружен и отправлен на экспертизу», — сообщил оперативный дежурный пресс-службы регионального главка.

Какой подозрительный предмет был обнаружен в полиции не уточнили. Однако, со слов очевидцев, предположительно, он был похож на заряд для переносного зенитно-ракетного комплекса.

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