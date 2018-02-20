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12:21 (мск), источник: Tengrinews

Сбитая «Уралом» пенсионерка отсудила миллион тенге у аэропорта Алматы

68-летняя алматинка отсудила у Международного аэропорта Алматы 1 миллион тенге компенсации морального вреда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно решению Турксибского районного суда Алматы, женщина в своем иске сообщает, что 15 ноября 2016 года водитель грузовика «Урал-4320», принадлежащего аэропорту, сбил ее на пешеходном переходе. В результате ДТП пенсионерка получила ушиб головного мозга тяжелой степени. Ни аэропорт, ни водитель, как отмечается в решении, не оказывали ей помощь, а также страховая компания не была поставлена в известность о случившемся. Женщина требовала с ответчиков оплату расходов на лечение в размере 345 тысяч тенге, представительские расходы — 300 тысяч тенге и возмещение морального вреда в сумме 5 миллионов тенге. На суде водитель грузовика признал вину в ДТП. В отношении него уголовное дело было прекращено по амнистии.

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«Он автомашину “Урал-4320” остановил перед пешеходным переходом, давая возможность потерпевшей пройти беспрепятственно дорогу. Однако, предполагая, что потерпевшая уже завершает движение, начал движение своей автомашины, поскольку потерпевшая не успела перейти дорогу, произошло ДТП. Свою вину полностью признает, с иском о возмещении материального вреда согласен», — сказано в решении суда.

Представитель аэропорта иск не признал и сообщила, что они не были в курсе о происшествии.

«Представитель ответчика допускает, что потерпевшая сама бросилась под машину “Урал” с единственной целью улучшить свое материальное положение», — говорится в решении суда.

Суд взыскал с водителя «Урал-4320» в пользу женщины в счет возмещения материального вреда — 345 тысяч тенге, а с Международного аэропорта Алматы — моральный вред в сумме 1 миллион тенге, представительские расходы — 100 тысяч тенге.

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