Сбитая «Уралом» пенсионерка отсудила миллион тенге у аэропорта Алматы

Согласно решению Турксибского районного суда Алматы, женщина в своем иске сообщает, что 15 ноября 2016 года водитель грузовика «Урал-4320», принадлежащего аэропорту, сбил ее на пешеходном переходе. В результате ДТП пенсионерка получила ушиб головного мозга тяжелой степени. Ни аэропорт, ни водитель, как отмечается в решении, не оказывали ей помощь, а также страховая компания не была поставлена в известность о случившемся. Женщина требовала с ответчиков оплату расходов на лечение в размере 345 тысяч тенге, представительские расходы — 300 тысяч тенге и возмещение морального вреда в сумме 5 миллионов тенге. На суде водитель грузовика признал вину в ДТП. В отношении него уголовное дело было прекращено по амнистии.