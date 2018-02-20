Три тысячи литров «паленки» изъято в Челябинске
Крепкое спиртное продавалось под «прикрытием» известного торгового знака. Ущерб оценивается более чем в 1 млн рублей.
Крепкое спиртное продавалось под «прикрытием» известного торгового знака. Ущерб оценивается более чем в 1 млн рублей.
Полиция изъяла более 3 тыс. контрафактной алкогольной продукции, маскировавшейся под спиртное известной торговой марки, у жителя Челябинска — склад контрафакта обнаружен в гараже в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Установлено, что нелегальные спиртные напитки принадлежат местному жителю 1976 года рождения. Сумма ущерба, причиненного правообладателю от противоправных действий подозреваемого, составила более 1,3 млн рублей. Изъятый товар направлен на исследование», — говорится в сообщении.
Следствием УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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