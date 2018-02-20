Пожар на площади около 1 тыс. кв. метров тушат на пилораме в Свердловской области, пострадавших нет
Екатеринбург. 20 февраля.
Екатеринбург. 20 февраля.
«По предварительной информации, 12 работников пилорамы самостоятельно покинули горящее здание, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
«Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв. м», — говорится в
На месте работают более 30 пожарных и девять единиц спецтехники, развернут штаб пожаротушения, принимаются меры по локализации огня.
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