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12:20 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на площади около 1 тыс. кв. метров тушат на пилораме в Свердловской области, пострадавших нет

Екатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели днем во вторник ликвидируют крупный пожар на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды (Свердловская область), горят кровля и пиломатериалы внутри здания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«По предварительной информации, 12 работников пилорамы самостоятельно покинули горящее здание, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня по зданию пилорамы. При этом угрозы выхода огня за пределы здания нет.

«Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв. м», — говорится в пресс-релизе.

На месте работают более 30 пожарных и девять единиц спецтехники, развернут штаб пожаротушения, принимаются меры по локализации огня.

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