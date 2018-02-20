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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница. Информация об этом размещена на сайте областной газеты «Гродзенская праўда», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вечером 19 февраля в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.

Как оказалось, школьница мылась в ванной у себя дома, предварительно включив газовую колонку. Предположительно, получила отравление угарным газом, потеряла сознание и захлебнулась. Работники скорой помощи провели реанимационные мероприятия и в тяжелом состоянии госпитализировали девочку. Как стало известно 20 февраля, школьница скончалась.

Специалисты предполагают, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. Подробности произошедшего устанавливаются.

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