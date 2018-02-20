В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница

Как оказалось, школьница мылась в ванной у себя дома, предварительно включив газовую колонку. Предположительно, получила отравление угарным газом, потеряла сознание и захлебнулась. Работники скорой помощи провели реанимационные мероприятия и в тяжелом состоянии госпитализировали девочку. Как стало известно 20 февраля, школьница скончалась.