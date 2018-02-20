Локализован крупный пожар на пилораме в Свердловской области
Екатеринбург. 20 февраля.
Екатеринбург. 20 февраля.
По данным ведомства, в район пожара направлены специалисты для мониторинга состояния воздуха.
Спасатели МЧС просят жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна и по возможности меньше находиться на улице, так как дым от пожара распространяется в сторону жилых домов.
Как сообщалось, из горящего здания сами эвакуировались 12 работников, информации о пострадавших не поступало.
На месте работают более 30 пожарных и девять единиц спецтехники, развернут штаб пожаротушения, принимаются меры по локализации огня.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.