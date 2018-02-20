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13:09 (мск), источник: Интерфакс

Локализован крупный пожар на пилораме в Свердловской области

Екатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели в 14:01 по местному времени (12:01 мск) вторника локализовали пожар площадью около 1 тыс. кв. м. на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды (Свердловская область), тушение продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, в район пожара направлены специалисты для мониторинга состояния воздуха.

Спасатели МЧС просят жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна и по возможности меньше находиться на улице, так как дым от пожара распространяется в сторону жилых домов.

Как сообщалось, из горящего здания сами эвакуировались 12 работников, информации о пострадавших не поступало.

На месте работают более 30 пожарных и девять единиц спецтехники, развернут штаб пожаротушения, принимаются меры по локализации огня.

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