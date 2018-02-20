Локализован крупный пожар на пилораме в Свердловской области

По данным ведомства, в район пожара направлены специалисты для мониторинга состояния воздуха.

Спасатели МЧС просят жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна и по возможности меньше находиться на улице, так как дым от пожара распространяется в сторону жилых домов.

Как сообщалось, из горящего здания сами эвакуировались 12 работников, информации о пострадавших не поступало.