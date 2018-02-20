В Приморско-Ахтарском районе произошло землетрясение
В поселке Свободном
В поселке Свободном
Подземные толчки зафиксировали в 11:00, их магнитуда достигла 3,8. Информацию подтвердили в ФГБУН геофизическая служба РАН Обнинска.
Толчки ощутили в поселках Свободный, Ахтарский, Приморский, сообщает
Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась.
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