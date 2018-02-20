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13:07 (мск), источник: ЮГА.ру

В Приморско-Ахтарском районе произошло землетрясение

В поселке Свободном Приморско-Ахтарского района 20 февраля произошло землетрясение.

Подземные толчки зафиксировали в 11:00, их магнитуда достигла 3,8. Информацию подтвердили в ФГБУН геофизическая служба РАН Обнинска.

Толчки ощутили в поселках Свободный, Ахтарский, Приморский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась.

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